أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وحجة

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طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وحجة

جدد طيران العدوان السعودي الغاشم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وحجة. طيران العدوان يجدد غاراته على مأرب وحجةجدد طيران العدوان السعودي الغاشم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية مدغل في مأرب، خلفت أضراراً كبيرة بمزارع وممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة المزرق بمدينة حرض بحجة، وغارتين على منطقة الشبكة في نجران.

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