شاهد .. لحظة انقلاب دبابة إسرائيلية فى الأغوار الشمالية

جدة - نرمين السيد - انقلبت دبابة إسرائيلية اليوم الأحد فى منطقة الأغوار الشمالية الحدودية بين إسرائيل والأردن، دون أن يتسبب الحادث بإصابات بين صفوف الجنود أو المدنيين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى صورا وفيديو للدبابة، التى انقلبت عندما كان سائقها يصعد بها إلى شاحنة للنقل العسكرى. وأكد مصدر مطلع، أن "التحقيق أثبت قيام سائق الدبابة بقيادتها بسرعة أعلى مما هو مسموح به، وأنه قام باختيار زاوية خاطئة". وأضاف: "أصيبت الدبابة بأضرار بالغة بسبب الحادث".

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