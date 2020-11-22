جدة - نرمين السيد - وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا 6017 والوفيات 139، خلال 24 ساعة مضت، بحسب وزارة الصحة التركية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وارتفع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 446822، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 12358. وترى الأحزاب السياسية المعارضة أن الإجراءات المتخذة غير كافية لمواجهة الارتفاع المتواصل بالحالات اليومية بالبلاد، فيما طالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بفرض إغلاق شامل للولاية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن البلاد تسجل عدداً أكبر بكثير من الإصابات والوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 6 آلاف حالة جديدة .. ارتفاع قياسى لإصابات كورونا فى تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.