بريطانيا تعلن تقييمها لصلاحية لقاح فايزر في هذا الموعد

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، أن تقارير أفادت بأن لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "فايزر" قد تتم الموافقة عليه للتوزيع في المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت أن المنظمين على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح من قبل شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، مع استعداد هيئة الخدمات الصحية الوطنية لإعطاء جرعات لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي ، طلبت المملكة المتحدة رسميًا من منظمتها الطبية "MHRA" تقييم مدى ملاءمة لقاح "فايزر - بيونتيك"، وهو أحد لقاحين أثبتت فعاليتهما ويخضعان الآن لفحوصات السلامة.

طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن اللقاح، المنتج في الولايات المتحدة، يمكن الموافقة عليه في المملكة المتحدة قبل الولايات المتحدة.

وتأتي أخبار اللقاح الإيجابية بعد التأكد من تخفيف قيود فيروس كورونا "لعدد قليل من الأيام" خلال عيد الميلاد. قالت حكومة وستمنستر إن هذا سيسمح بمستوى محدود من الاختلاط بين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يضع رئيس الوزراء بوريس جونسون أسس خطط فترة الأعياد يوم الاثنين، بالإضافة إلى تفاصيل نظام جديد أكثر صرامة من ثلاث مستويات لإنجلترا عندما ينتهي إغلاقها الوطني في 2 ديسمبر.

لكن وكالة "بي إبه" البريطانية تتفهم أن جونسون لن يكون قادرًا على تحديد عدد الأسر التي سيتم السماح لها بالاختلاط خلال عيد الميلاد وعدد الأيام التي سيتم فيها تخفيف القيود حتى تاريخ لاحق.

التقى وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف بقادة الإدارات المفوضة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما "أيدوا هدفًا مشتركًا يتمثل في تسهيل بعض الفقاعات المنزلية الإضافية المحدودة لعدد قليل من الأيام".

لكن بيان صادر عن وزارته قال إنه سيتم "نصح الجمهور بالبقاء على حذر" وإبلاغه بأنه "يجب على الناس حيثما أمكن تجنب السفر وتقليل التواصل الاجتماعي".

وقال مكتب مجلس الوزراء إن المحادثات مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية ، بما في ذلك ترتيبات السفر ، لكن من المؤمل أن يأتي الاستنتاج "هذا الأسبوع" ، بينما قالت الحكومة الاسكتلندية "لم يتم التوصل إلى اتفاق".

و قدمت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها شركة "بيونتيك" الألمانية طلبا عاجلا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام اللقاح الذي تعاونت الشركتين في تطويره ضد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حتى يتم إعطائه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن المملكة المتحدة كانت قد طلبت جرعات كافية لإعطائها لـ 20 مليون شخص، لكن اللقاح لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إلا أن شركة "فايزر" أفادت في تصريحات أدلت بها للشبكة أنها لم تتقدم بطلب ترخيص في بريطانيا بعد.

وأشارت الشبكة إلى أن الشركتين ستسعيان إلى الحصول على تراخيص الموافقة الخاصة باستخدام اللقاح في بلدان أخرى حول العالم من بينها اليابان واستراليا وكندا.

يذكر أن شركة "فايزر" أعلنت، في التاسع من نوفمبر الجاري، أنها توصلت إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع شركة "بيونتيك"، وذكرت الشركة أن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".