إسرائيل تصدق على اتفاق مع الإمارات يسمح لأول مرة بالسفر بدون تأشيرة إلى دولة عربية

صادقت إسرائيل على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع الإمارات العربية المتحدة - وهي أول صفقة من نوعها مع دولة عربية - حيث يستمر التقارب بين الخصمين السابقين بوتيرة سريعة.
وصوت الوزراء الإسرائيليون بالإجماع على دعم المعاهدة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد.
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وتم توقيع اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين الجانبين في تل أبيب في أكتوبر، عندما قام وزيران إماراتيان بزيارة تاريخية إلى إسرائيل، وبحسب ما ورد صدقت الحكومة في أبو ظبي عليه في وقت سابق من الشهر الجاري.
ما يعني أنه سيتمكن المواطنون الإسرائيليون والإماراتيون من السفر إلى دول بعضهم البعض دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يكون ذلك في غضون 30 يومًا ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في ديسمبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت "هذه هي الدولة العربية الأولى التي وقعنا معها مثل هذا الاتفاق"، معربًا عن ثقته في أنه سيعزز السياحة في كلا الاتجاهين، ويعزز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات.
الجدير بالذكر أن إسرائيل ليس لديها صفقة إعفاء من التأشيرة مع حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، التي كانت تتوسط في تطبيع الدولة اليهودية للعلاقات مع خصومها السابقين في الإمارات والبحرين والسودان.
في أواخر أكتوبر، بعث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أيضًا برسالة إلى نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أعرب فيها عن أمله في فتح سفارتين في تل أبيب وأبو ظبي "في أقرب وقت ممكن".
ودخل الشرق الأوسط مسار حقبة جديدة عندما وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن.
وألمح السفير الأمريكى في إسرائيل ديفيد فريدمان، عن الاتفاق، إلى أن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل ستعرف باسم "اتفاق إبراهيم"، حيث سميت على اسم "أب الديانات الثلاث الكبرى"، المسيحية والمسلمة واليهودية.
وذكر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أنه "أراد أن يطلق عليه اتفاق دونالد ترامب لكنه لم يعتقد أن الصحافة ستفهم ذلك".
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