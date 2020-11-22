العاهل البحريني يصدر مرسوما ملكيا جديدا

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحري نمرسوم رقم68 لسنة 2020 ، بتعيين رئيس لديوان رئيس الوزراء وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء، جاء فيه يُعين حمد بن فيصل المالكي رئيسًا لديوان رئيس الوزراء وأمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

كما شدد العاهل البحريني في مرسومه علي ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم ، والذي يُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويشار الي ان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين قد وجه دعوة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الملك البحريني حمد بن عيسي ال خليفة الى زيارة اسرائيل، واهدى الوزير نسخة مترجمة للقرآن الكريم الى اللغة العبرية.

وحيا ريفلين الزياني بالعربية بتحية "السلام عليكم" مرحبا بزيارته الاولى الى اسرائيل معربا عن شكره وتقديره للملك البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة وشدد امامه اننا "بعهد جديد من الصداقة والتعاون وفي هذه الروح، انا سعيد باستقبالك كصجيق".

واعرب ريفلين امام الزياني عن امله بانتهاء ازمة كورونا والبدء باستقبال مزيد من السياح، بينهم سياح بحرينيين، مشددا على ان الاسرائيليين متلهفين لزيارة البحرين.

وقال انه "حتى هذا الوقت يجب ان نكون قد قطعنا مرحلة من التعاون في مجالات كثيرة من بينها التكنلوجيا، الامن والصحة ، والغذاء والبيئة وغيرها".

وشدد ريفلين على انه في هذا الوقت السلام ممكن، متوجها الى الفلسطينيين قائلا ان "اسرائيل تريد ان تحيا بسلام في المنطقة، يهود ومسلمين، جميعنا ابناء ابراهيم، اسرائيليين وفلسطينيين- لم يحكم علينا ان نعيش معا، انما قدر لنا ذلك حان الوقت لبناء ثقة وعمل سلام".

وقدم ريفلين العزاء بوفاة رئيس حكومة البحرين خليفة بن سلمان ال خليفة الى الملك البحريني وبعدها دعا الملك البحريني الى زيارة اسرائيل وقال "شرف كبير لي دعوة ملك البحرين الى زيارة القدس" واختتم اقواله "حفظ الله اسرائيل، حفظ الله البحرين".

الوزير الزياني شكر ريفلين على استقباله وقال :"هذه الامور يطالب بها الشعب البحريني: السلام، التسامح والتعايش ايضا في وقت الخلافات والايمان الحقيقي في السلام. هذه القيم يقودها الملك في المنطقة ومن منطلق هذه القيم نحن نؤمن ان السلام ممكن".

واضاف "نحن نعرف انه ستكون تحديات سنواجهها. سانقل تحيتك ودعوتك النبيله الى الملك، وايضا سانقل التعازي" واهدى الرئيس الاسرائيلي للوزير الزياني نسخة مترجمة للقرآن الكريم الى العبرية، وهي ترجمه قام بها والده بروفيسور يوسف يوال ريفلين.

وفي سياق منفصل حثة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، على محاولة "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام.