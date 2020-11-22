حفيد الرئيس نيكسون: ترامب في وضع رائع وسيترشح عام 2024

يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الجاري، على الرغم من ادعاء وسائل الإعلام الأمريكية ومنافسه الديمقراطي جو بايدن خلاف ذلك.

في الولايات المتحدة، يمكن للرئيس أن يخدم فترتين فقط ، لكن لا يلزم أن يكونا متتاليين.

وقال كريستوفر نيكسون كوكس، حفيد الرئيس الأمريكي السابع والثلاثين ريتشارد نيكسون، لشبكة "فوكس نيوز"، إن دونالد ترامب في وضع جيد، جسديًا وفكريًا، لتجربة فرصه الرئاسية في عام 2024 - اعتمادًا، بالطبع، على ما إذا كان سيقرر في النهاية التنازل لجو بايدن.

وقال كوكس: "إذا تنازل الرئيس ترامب في النهاية، أعتقد أن هناك ما يماثل 1960"، وفي إشارة إلى محاولة جده الرئاسية الفاشلة في عام 1960 عندما خسر أمام المنافس الديمقراطي جون إف كينيدي، ثم تمكن نيكسون من الفوز بمقعد البيت الأبيض عام 1968.

وسيكون الرئيس ترامب في وضع رائع للترشح مرة أخرى، تمامًا كما فعل جروفر كليفلاند، والفوز بولاية أخرى كرئيس ولكن بعد فترة رئاسة جو بايدن، وفقا لـ كوكس

وخدم كليفلاند كرئيس للولايات المتحدة في فترتين منفصلتين: من 1885 إلى 1889 ثم من 1893 إلى 1897 ، وخسر أول محاولة لإعادة انتخابه لبنيامين هاريسون.

وهناك فرصة كبيرة أن يتمكن الرئيس ترامب من فعل ذلك.

وكان لديه سجل رائع وأعتقد أن الناس، تمامًا في عام 1960 وحتى مع جورج إتش دبليو بوش في عام 1992.