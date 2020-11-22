انفجار يهدد قارة أفريقيا.. ماذا لو انزلقت إثيوبيا للفوضى؟

يمثل هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي خطوة خطيرة إلى الوراء لرئيس وزراء البلاد، آبي أحمد، الذي تم تكريمه دوليًا باعتباره أحد الحداثيين والحائز على جائزة نوبل للسلام. يسميها آبي "عملية إنفاذ القانون" - لكنه يخاطر بتوجيه اللوم إلى حالة الطوارئ المتزايدة للاجئين والأزمة المتنامية على مستوى المنطقة.

وبحسب تقرير صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الخوف الأكبر هو تفكك إثيوبيا نفسها في انفجار ليبي أو يوغوسلافي داخلي، تضم البلاد أكثر من 80 مجموعة عرقية، وأكبرها أبي هو أورومو، تليها الأمهرة؛ يمثل الصوماليون العرقيون والتيجراي حوالي 6٪ لكل من السكان البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة كان هيكل الحكم الفيدرالي في إثيوبيا تحت الضغط بالفعل قبل هذا الانفجار الأخير.

في حين أنه من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى آبي، فإن قيادة تيجراي - جبهة تحرير شعب تيجراي - مخطئة بنفس القدر لأنها سمحت للمنافسات السياسية بالتحول إلى العنف. سيطر التيجراي على السياسة الإثيوبية في العقود التي أعقبت الإطاحة عام 1991 بديكتاتورية مينجيستو هايلي الماركسية المدعومة من السوفييت.

ولكن بعد وفاة ميليس زيناوي في عام 2012، الزعيم الاستبدادي الذي حقق تقدمًا اقتصاديًا مثيرًا للإعجاب، فقدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قبضتها على السلطة. منذ أن تولى أبي السلطة في 2018، اشتكى قادة تيجراي من التهميش والضحايا. أدى هجوم مميت هذا الشهر على قاعدة للجيش الفيدرالي في ميكيلي، عاصمة تيجراي ، إلى التدخل.

جلب القتال دعوات يمكن التنبؤ بها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري وسط مخاوف من أن الديمقراطية في إثيوبيا وكذلك سلامة أراضيها على المحك. الانتخابات، التي تم تأجيلها بالفعل بسبب الوباء، من المقرر إجراؤها العام المقبل. لكن لا أحد من الجانبين يستمع. يعكس هذا الصمم تراجع نفوذ الغرب وإهماله للقرن الأفريقي. هذه هي الخلفية الجيوسياسية لحالة طوارئ تيجراي.

في مقابلة في أديس أبابا في عام 2008، قال ميليس إنه يرحب بالمساعدات البريطانية والأجنبية الأخرى، لكنه تحدث بحماس عن حق الإثيوبيين في تحديد طريقهم الخاص. وقال: "نعتقد أن الديمقراطية لا يمكن فرضها من الخارج في أي مجتمع ... يجب على كل دولة ذات سيادة أن تتخذ قراراتها وأن يكون لها معاييرها الخاصة بكيفية حكمها لنفسها".

ورفض آبي الدعوات الخارجية لوقف إطلاق النار، يشدد بالمثل على حق تقرير المصير. ويقول إنه يحاول بناء هوية وطنية مشتركة ومواطنة مشتركة تتجاوز السياسات العرقية التي يقول مؤيدوه إنها أعاقت إثيوبيا. ويقول منتقدو آبي إن هذا اختصار لديكتاتورية جديدة للمركز.

إذا ثبت خطأ نهج آبي، فسيكون الخطأ منه. ويشير المحللون إلى أن الهجوم من غير المرجح أن يحقق النصر السريع الذي يتوقعه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجيش الوطني يضم العديد من التيجراي والأقليات الأخرى التي يمكن أن تحذو حذو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وكلما طالت المدة، زاد احتمال انتشار عدم الاستقرار داخل إثيوبيا وخارج حدودها.

وأفادت الأنباء أن منطقة أمهرة المتاخمة لتيجراي تعرضت للقصف الأسبوع الماضي. كما تعرضت إريتريا المجاورة لإطلاق النار. ويقال إن رئيسها، أسياس أفورقي، يدعم أديس أبابا بدافع العداء للتيجراي الذين قادوا حربًا ضد إريتريا استغرقت 20 عامًا. كان هذا هو إنجاز صنع السلام الذي ساعد آبي في الفوز بجائزة نوبل.

في هذه الأثناء، أصبح السودان، الواقع إلى الغرب، الذي خرج الآن فقط من الاضطرابات التي أعقبت ثورة العام الماضي، المتلقي التعيس لعشرات الآلاف من اللاجئين الفارين. حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من "أزمة إنسانية واسعة النطاق". من جانبه، فإن جنوب السودان في حالة اضطراب دائم. يمكن أن ينجرف بكلا البلدين بسهولة إلى فوضى متجددة.

ومع ذلك، ربما يكون القلق الإقليمي الأكبر هو الصومال، الواقعة إلى الشرق، حيث أدى التمرد الإسلامي والفقر المدقع والفصائل المتحاربة إلى جعل البلاد منذ فترة طويلة غير قابلة للحكم. حذر ملس مرارًا وتكرارًا من تهديد الإسلاميين للقرن الأفريقي. في عام 2007 أرسل بشكل مثير للجدل 10000 جندي إثيوبي لسحق ما أسماه "طالبان الصومال".

القوات الاثيوبية لا تزال هناك. ولكن الآن يُقال إنه يجري سحب 3000 جندي للانضمام إلى هجوم تيجراي. وقد تفاقمت المخاوف بشأن الفراغ الناتج في السلطة الذي يمكن أن تملأه الجماعة الإسلامية، حركة الشباب، أو الدولة الإسلامية، الموجودة أيضًا، بسبب قرار دونالد ترامب المفاجئ بتقليل المشاركة العسكرية الأمريكية.

لا علاقة لخطوة ترامب بالتقييم الدقيق لمستويات التهديد الحالية أو المصالح الفضلى للصوماليين وكل ما يتعلق بتأمين إرث أمريكا أولًا. على الرغم من بقاء القوات الأمريكية الخاصة في كينيا وجيبوتي، فمن المتوقع استدعاء 700 جندي أمريكي يقومون بمهام مكافحة الإرهاب والتدريب داخل الصومال.

ويحذر محللون من أن الانسحابات قد تهدد الانتخابات المقرر إجراؤها في الصومال العام المقبل، والتي يُنظر إليها على أنها خطوة حيوية نحو الحياة الطبيعية، مع تعزيز حركة الشباب. تسيطر الجماعة بالفعل على مناطق ريفية كبيرة. وكثيرا ما تهاجم أهدافا أمنية ومدنية في الصومال وكينيا على الرغم من الغارات والغارات التي تقودها الولايات المتحدة بطائرات بدون طيار. وقتل ستة اشخاص الاسبوع الماضي عندما فجر انتحاري نفسه في مطعم بمقديشو.

قد يؤدي انخفاض الالتزام الأمريكي إلى تسريع اتجاه آخر مقلق: التنافس المستمر بين دول الخليج على النفوذ الاستراتيجي والموارد عبر القرن الأفريقي. مقل قطر التي لديها مصالح في الصومال وإريتريا. كما زادت تركيا من مشاركتها تماشيًا مع تدخلاتها بعد الربيع العربي في ليبيا وسوريا. وقد تبرعت مؤخرًا بناقلات جند مصفحة للحكومة الصومالية. في غضون ذلك ، تخطط روسيا لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان.

بينما تتكشف الأحداث بسرعة في إثيوبيا والسودان والصومال واليمن الذي مزقته الحرب، عبر خليج عدن، أصبحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية مهمشة بشكل متزايد. يبدو أنهم قادرون على تحمل أي قدر من المعاناة الإنسانية عن بعد. لكن إذا أدت الاضطرابات في المنطقة إلى زيادة تدفقات اللاجئين والمهاجرين إلى الخارج ووسعت نطاق وصول الإرهابيين، فقد يندمون على دورهم كمتفرجين سلبيين.