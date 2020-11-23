البرازيل .. 194 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 18 ألف إصابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 194 وفاة و18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الاخيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 194 وفاة و18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الاخيرة. وسجلت البرازيل فى المجمل 6 ملايين و71401 إصابة مؤكدة بالفيروس، و169183 وفاة.

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