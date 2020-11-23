بيل جيتس : البشرية ستواجه جائحة أخرى غير كورونا فى المستقبل القريب

جدة - نرمين السيد - وفى حديث إذاعى مع الممثلة رشيدة جونز وخبير الأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، أوضح جيتس أن الجائحة القادمة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفا أن البشر سيكونون محظوظين "إذا تأخرت 20 سنة".
وأعرب عن ثقته فى أن العالم سيكون مستعدا بشكل أفضل للجائحة القادمة، مضيفا أن البشرية "لن تكون غبية جدا" بالقدر الذى هى عليه اليوم.
وكان جيتس قال فى سبتمبر الماضى إنه يتوقع أن تنتهى جائحة كورونا بحلول 2022.
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