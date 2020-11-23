جو بايدن يعلن أول أعضاء إدارته فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قال مساعدو الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة وذلك فى الوقت الذى يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.





وحث رون كلين، الذى عينه بايدن كبيرا لموظفى البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل فى البيت الأبيض. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل فى إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن يوم الخميس إنه اختار وزيرا للخزانة. وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأميركي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطى الاتحادى فى أتلانتا رفاييل بوستيك.

وأشار حلفاء لبايدن أيضا إلى أنه ربما يعلن اختياره لمنصب وزير الخارجية فى أقرب وقت هذا الأسبوع، مع اعتبار مستشارة الأمن القومى السابقة سوزان رايس والدبلوماسى المخضرم أنتونى بلينكين من بين المرشحين.

وفيما يتعلق بمراسم تنصيب بايدن، قال كلين إنها ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر. وعادة ما تجتذب احتفالات التنصيب والأحداث ذات الصلة حشودا ضخمة إلى واشنطن. ويتزايد حاليا عدد الإصابات والوفيات بسبب مرض كوفيد-19 فى أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة حيث أودت جائحة فيروس كورونا بحياة حوالى 256 ألف أمريكى.

وقال كلين "نعلم أن الناس يريدون الاحتفال. هذا أمر يجب الاحتفال به... نريد فقط أن نحاول إيجاد طريقة للقيام بذلك بأمان قدر الإمكان".

وقال كلين إن بايدن محروم من الإحاطات المخابراتية التى يحق له الحصول عليها، ومن الحصول على تقارير مكتب التحقيقات الاتحادى عن خلفيات المرشحين المحتملين لتولى مناصب فى إدارته، ومن التواصل مع مسؤولى المكتب للمساعدة فى وضع خطط من بينها خطة تهدف لتفادى التأخير فى طرح لقاح كوفيد-19.

وقالت جين ساكى، كبيرة مستشارى الفريق الانتقالى لبايدن، لشبكة (سي.إن.إن) إننا "لا نفضل" خيار الإجراء القانونى لإجبار إدارة الخدمات العامة على الاعتراف ببايدن.