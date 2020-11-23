الحكومة البريطانية تتبع أسلوب جديدا مع المخالطين لمصابي كورونا

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، أن الحكومة تعتزم التخلي عن إجراءات العزل الذاتي التي تفرض على الأشخاص المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الصحيفة إن المخالطين للمصابين، يجروا عزل ذاتي لمدة 14 يوما الآن، إلا أنه مخطط عدم عزلهم مع إجراءات فحوصات يومية لهم، مع ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية ستتخلص من نظام الحجر لمدة 14 يوما في يناير، إن نجحت الخطط لحصر تفشي الوباء.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تقارير أفادت بأن لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "فايزر" قد تتم الموافقة عليه للتوزيع في المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت أن المنظمين على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح من قبل شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، مع استعداد هيئة الخدمات الصحية الوطنية لإعطاء جرعات لأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي ، طلبت المملكة المتحدة رسميًا من منظمتها الطبية "MHRA" تقييم مدى ملاءمة لقاح "فايزر - بيونتيك"، وهو أحد لقاحين أثبتت فعاليتهما ويخضعان الآن لفحوصات السلامة.

طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وتتوقع أن تحصل على 10 ملايين جرعة تكفي لحماية 5 ملايين شخص بحلول نهاية العام إذا وافق عليها المنظمون.

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن اللقاح، المنتج في الولايات المتحدة، يمكن الموافقة عليه في المملكة المتحدة قبل الولايات المتحدة.

وتأتي أخبار اللقاح الإيجابية بعد التأكد من تخفيف قيود فيروس كورونا "لعدد قليل من الأيام" خلال عيد الميلاد.

قالت حكومة وستمنستر إن هذا سيسمح بمستوى محدود من الاختلاط بين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يضع رئيس الوزراء بوريس جونسون أسس خطط فترة الأعياد يوم الاثنين، بالإضافة إلى تفاصيل نظام جديد أكثر صرامة من ثلاث مستويات لإنجلترا عندما ينتهي إغلاقها الوطني في 2 ديسمبر.

لكن وكالة "بي إبه" البريطانية تتفهم أن جونسون لن يكون قادرًا على تحديد عدد الأسر التي سيتم السماح لها بالاختلاط خلال عيد الميلاد وعدد الأيام التي سيتم فيها تخفيف القيود حتى تاريخ لاحق.