الصحة العالمية تعلن أرقاما كارثية في وفيات كورونا خلال الأسبوع الماضي

أكد منظمة الصحة العالمية، أن الأسبوع الماضي، كان الأكثر تأثيرا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، حيث سجل العالم أكثر من 67 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قادة العالم على تخصيص لقاحات فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بشكل عادل، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها السعودية، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن.

وقال تيدروس في الافتتاحية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية: "إن التخصيص العادل للقاحات أمر محوري في مواجهة الوباء وضرورة لتعافي عالمي بشكل أسرع".

وأضاف تيدروس، أن هناك حاجة إلى استثمار فوري قدره 4.5 مليار دولار للقاحات.

وأشار تيدروس، إلى أن مجموعة العشرين -التي تمثل ثلثي سكان العالم و80٪ من الاقتصاد العالمي- ستلعب دورًا حيويًا ليس فقط في إنهاء جائحة الفيروس، ولكن في منع الأوبئة المستقبلية.

وتابع: "لمنع تفشي الأمراض في المستقبل وتأثيرها على الحياة وسبل العيش والاقتصادات، يجب على جميع البلدان الاستثمار في التأهب والتغطية الصحية الشاملة".

كما أوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم. وذكرت اللجنة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه لم تجد أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى". يذكر أن "ريمديسيفير" كان أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد ثبت في دراسات سابقة أنه اختصر وقت التعافي.. واعتمده أكثر من 50 دولة علاجا لكورونا أو أجازت استخدامه لهذا الغرض.