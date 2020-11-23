بريطانيا.. العزل الذاتي للمخالطين لمصابي كورونا غير ضروري

قالت صحيفة ذي تليغراف البريطانية إن حكومة بوريس جونسون ستعلن يوم الاثنين أن العزل الذاتي لن يكون ضروريا بعد الآن لمن خالطوا أناسا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 .
وأضافت الصحيفة إنه سيُطلب من الأشخاص الذين خالطوا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام وسيُسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.
وقالت إن الوزراء سيقولون إنه سيتم إلغاء النظام الحالي الذي يلزم الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على مستوى البلاد في يناير في حالة نجاح الخطط التجريبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب.
ولفتت إلى أن القيود ستُخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد.
وقالت إنه سيتم سن النظام الجديد في 15 أو 16 ديسمبر مع إخراج الناس من الحجر الصحي بمجرد حصولهم على نتائج الاختبارات.
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