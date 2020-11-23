نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دولة أوروبية تعلن بدء تطعيم المواطنين ضد كورونا في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أمس الأحد، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر، بحسب رويترز.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديها خطة تطعيم كاملة.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين إن "الحملة ستبدأ في يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم.

"سيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم ، مع كل الضمانات، في النصف الأول من العام".

وقال سانتشيث إن إسبانيا ستنفذ استراتيجية عامة واحدة تبدأ "بالمجموعات ذات الأولوية" مضيفا أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأضاف "أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خارطة الطريق ".

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في أوروبا الغربية بعد فرنسا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حيث سجلت نحو 1.5 مليون حالة إصابةو46619 حالة وفاة.