فرنسا تعلن بدء تخفيف قيود الحجر على 3 مراحل

جدة - نرمين السيد - وأوضح أتال فى تصريح لصحيفة "لو جورنال ديمانش"، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيتحدث يوم غد الثلاثاء عن خطط عدة ترمى إلى تدارك الوضع الوبائى فى البلاد، ومن المفترض أن يتم تطبيقها على مدار عدة أسابيع.

وقال: "الخطط ستتضمن طرقا لتكييف استراتيجيتنا الحالية وعلى رأس هذه الخطط، من المتوقع أن يتم تعديل قواعد الحجر الصحى المفروض منذ 30 أكتوبر، حسب تحسن الوضع الصحى".

وأشار أتال إلى أنه من المتوقع أن تأتى الخطوة الأولى فى بداية ديسمبر قبل موسم الأعياد، على أن تليها المرحلة الثانية اعتبارا من يناير.