جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة: "نعلن عن اعتقال شاب من أصل إسبانى على خلفية إطلاق النار فى ماى فير مول"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضافت: "تم العثور فى مكان الاعتقال على الأسلحة النارية التى قد تكون استخدمت فى الحادث". وأعلنت الشرطة فى وقت سابق، أن ثمانية أشخاص أصيبوا نتيجة إطلاق نار فى مركز تجارى فى ولاية ويسكونسن، مشيرة إلى أن الجانى لاذ بالفرار. وأوضحت أن هذا "العمل العنيف" لم يكن مصادفة، بل هو اشتباك بين جماعتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأمريكية تعتقل صبيا على خلفية إطلاق نار فى مركز تجارى بويسكونسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.