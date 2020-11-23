جدة - نرمين السيد - وقال سبان فى مقابلة صحفية: "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح فى أوروبا هذا العام. بعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور بحملات التطعيم".
ولفت إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية فى البلاد أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا يسير على ما يرام.
وأكد سبان أن ألمانيا حجزت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات عبر المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الألمانى : برنامج التطعيم ضد كورونا قد يبدأ الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.