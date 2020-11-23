افتتاح مؤتمر الانترنت العالمي في الصين

افتتحت الصين اليوم /الاثنين/ مؤتمر الانترنت العالمي ومنتدى تطوير الانترنت، وذلك في مدينة "ووتشن" بمقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين، تحت عنوان "التمكين الرقمي من أجل مستقبل أفضل".
وقال الرئيس الصيني "شي جين بينج" –في رسالة إلى المؤتمر والمنتدى- "إن عالم اليوم يشهد ازدهار جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، ما يدفع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية".
وأضاف أنه "منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، تم استخدام التطبيب عن بعد والتعلم الإلكتروني ومنصات المشاركة وأنظمة التعاون على نطاق واسع"، مشيدا بالدور المهم للانترنت في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان التقدم الاجتماعي في الدول حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).
وتابع بينج أن "الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لاغتنام الفرص التاريخية التي تتيحها ثورة المعلومات، وتعزيز محركات نمو جديدة من خلال الابتكار، وفتح آفاق جديدة في التعاون الرقمي، وخلق نمط جديد للأمن السيبراني، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء الإلكتروني، والتكاتف لخلق مستقبل أكثر إشراقا للبشرية ".
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