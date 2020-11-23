عاجل.. مقتل شخصين وإصابة العشرات فى حادث طعن بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" أن شخصا طعن عشرات المواطنين المتواجدين داخل الكنيسة. وأشارت الشرطة إلى أنه لم يكن هناك أى قداس أو نشاط فى الكنيسة بل اقتصر الأمر على تواجد المشردين الذين يعانون من البرد ويعيشون من دون مأوى.

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