خبير: أديس أبابا تصر على الحسم العسكرى بتيجراى ولا أمل فى تسوية سياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال لقائه قناة الغد، أنه فى حال نجاح التيجراى، قد يفتح الباب لمحاولة استنساخ التجربة فى أقاليم أخرى، وبالتالى حسم المرحلة عسكريا مهم لأديس أبابا.
ولفت عبد الواحد، إلى أنه لا توجد آمال خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن تسوية سياسية أو حديث عن مفاوضات سلام بين الطرفين سواء من قبل الحكومة الفيدرالية أو من قادة الإقليم على الصمود.
وأمهل رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، قوات إقليم تيجراى، 72 ساعة، للاستسلام قبل أن يبدأ الجيش هجوما على ميكيلى عاصمة الإقليم.
وفى وقت سابق، الأحد، قال متحدث عسكرى، إن الجيش الإثيوبى يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيجراى بالدبابات وربما يلجأ إلى قصف المدينة فى محاولة لإجبار قوات تيجراى على الاستسلام.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، التى ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالى إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات.
وأودت الحرب بحياة المئات، وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30 ألفا للجوء إلى السودان المجاور.
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