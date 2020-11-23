رئيسة وزراء نيوزيلندا تهنئ بايدن بفوزه فى الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، على فوزه فى الانتخابات الأمريكية، وعرضت عليه مشاركة خبرة بلادها فى التعاطى مع فيروس كورونا.





وقالت أرديرن "حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا الرسمى" اليوم الإثنين، إن المكالمة الهاتفية التى استمرت 20 دقيقة كانت "دافئة وايجابية"، وركزت على رغبة البلدين فى العمل والتعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت أن بايدن تحدث بشكل إيجابى حول طريقة تعاطى نيوزيلندا مع أزمة فيروس كورونا، معربة عن اقتناعها بأن التعاون الدولى لا يزال أساسيا للسيطرة على الفيروس. ودعت أرديرن الرئيس الأمريكى المنتخب لزيارة نيوزيلندا، فيما لاقت الدعوة ترحيبا شديدا من جانب بايدن. من جانبه، أشاد بايدن فى بيان بالقيادة الاستثنائية لأرديرن فى أعقاب حادث إطلاق النار الجماعى الذى وقع عام 2019 فى مسجدين بمدينة كرايستشيرش، وكأم عاملة ونموذج يحتذى به، مؤكدا عزمه تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا.

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