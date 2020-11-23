آبي أحمد يستعد لدخول عاصمة المتمردين

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،تقدم قواته في جبهات القتال أمام المتمردين في تيجراي، مشيرًا إلى أن قواته في جاهزيتها الكاملة، وستحقق النصر المنشود.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام متفرقة، قال رئيس وزراء إثيوبيا ، إنهم يحضرون لدخول ميكلي عاصمة إقليم تيجراي وإنهاء التمرد، لقادة الإقليم.

وأضاف رئيس الوزراء "اقتربنا من استكمال أهداف العملية العسكرية في تيجراي".

وسبق إن اعتبر أحمد إن قادة متمردي تيجراي مجرمون لأنهم ارتكبوا أعمال خيانة عظمى للبلاد.

ويرفض آبي أحمد وحكومته دعوات التهدئة التي أطلقتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن احراج أديس أبابا لجهود الوساطة التي بادر بها الاتحاد الإفريقي.

وأمهل رئيس الوزراء قوات جبهة تيجراي 72 ساعة للاستسلام، مع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة ميكيلي.

وقال آبي أحمد لقادة الإقليم إنهم "في نقطة اللاعودة".

من جانبها تعهدت الجبهة، التي تسيطر على المنطقة الجبلية شمالي البلاد، بمواصلة القتال.

وتزامنًا مع ذلك أعلنت جبهة تيجراي إن قواتها صدت هجوم واسع لقوات إريترية على الإقليم.

وتفيد تقارير بأن الصراع أدى إلى مقتل المئات، وتشريد الآلاف في الأسابيع الأخيرة.