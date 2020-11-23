"يونيسيف": توزيع قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة مطلع العام القادم

أعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة ،اليوم الإثنين، توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية "عملاقة".
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن إعلان المنظمة تزامن مع تعهد قادة العالم بضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين .
وقالت اليونيسيف إنها " تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار حقنة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج (كوفاكس) COVAX العالمي لمكافحة الوباء ".
وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، حيث يهدف البرنامج إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.
ويعد دور "اليونيسيف" أساسيا في برنامج "كوفاكس" كونها أكبر هيئة مسئولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على شراء قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن نحو 100 دولة.
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