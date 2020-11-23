سويسرا تشتري مقاتلات "إف 35" و"إف 18 سوبر هورنيت" وأنظمة دفاعية أمريكية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب سويسرا شراء المقاتلة الشبح (إف 35 إيه) والمقاتلة متعددة المهام (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) الأمريكية الصنع. وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ستقوم الوكالة بإخطار الكونجرس الأمريكي بتلك الصفقة. وقال مراقبون إن صفقة المقاتلات (إف-35) تأتي بسعر تقديري يبلغ 6.58 مليار دولار، بينما تبلغ تكلفة صفقة (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) 7.452 مليار دولار، وتأتى الصفقة في إطار برنامج " إير2030" السويسري لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية وهو البرنامج الذي خصص 6.5 مليار دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 طائرة جديدة لمراقبة وتأمين المجال الجوي للبلاد.

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