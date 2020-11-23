الجيش الباكستاني يعلن إصابة 11 مدنيا في قصف هندي قرب خط المراقبة بكشمير

أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إصابة 11 مدنيا على الأقل جراء قصف للقوات الهندية بالقرب من خط المراقبة في كشمير.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قولها إن المصابين بينهم ست سيدات وأربعة أطفال.
وأضافت الإدارة -في بيان لها - أن الجيش الهندي لجأ إلى انتهاك وقف إطلاق النار دون أي استفزاز في قطاع "خويراتا" على طول خط المراقبة، كما أنه استهدف مدنيين خلال حفل زفاف بقرية "جيجوت" باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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