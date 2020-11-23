كورونا يسجل 1.3 مليون وفاة و58.6 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد إلى 58.649 مليون إصابة مؤكدة حول العالم حتى صباح اليوم الإثنين.





كما أوضحت البيانات ارتفاع أعداد المتعافين من إصابات كورونا إلى 37.48 مليونًا، والوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 1.388 مليون. وبحسب جونز هوبكنز، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، وبريطانيا.

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