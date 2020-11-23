صحف أمريكية: بايدن يستقر على أنتونى بلينكن وزيرا للخارجية

جدة - نرمين السيد - ووفق "نيويورك تايمز"، قال رون كلين، كبير موظفى البيت الأبيض الجديد لدى بايدن، أمس الأحد، إن "الرئيس المنتخب سيعلن عن الحكومة الجديدة، الثلاثاء، لكنه رفض تحديد المناصب التى سيتم شغلها أولا".

وأكدت أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم الإعلان عن الحقائب الوزارية فى حكومته، غدا الثلاثاء.