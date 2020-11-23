فى 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 25 ألفا و173 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى قفزة جديدة فى الإصابات اليومية، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى عموم البلاد إلى مليونين و114 ألفا و502 إصابة.
وذكر المركز الروسى لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا فى بيان له اليوم الإثنين أن الإصابات الجديدة سُجلت فى 83 منطقة روسية.
وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو كان لها النصيب الأكبر فى الإصابات الجديدة بواقع 6866 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 2926 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح البيان أن 16002 شخص تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى المتعافين إلى مليون و611 ألفا و445 شخصا.
وأشار المركز الروسى فى بيانه إلى تسجيل 361 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات 36 ألفا و540 وفاة.
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