أوكرانيا تسجل 10945 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و945 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 635 ألفا و689 حالة.





وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 491 طفلا و447 من العاملين فى القطاع الصحى فى أوكرانيا. وأضاف وزير الصحة الأوكرانى أنه تم تسجيل 124 حالة وفاة فيما تماثل 4143 شخصا للشفاء وانتقل ألف و165 إلى المستشفيات لتلقى العلاج. وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زيتومير تليها زابوريزهيا.

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