مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

جمعت النتائج البيانات من نظامي جرعات مختلفين ، وهو ما أثار الأسئلة حول أفضل طريقة لإعطاء جرعة أكسفورد-أسترازينيكا.
و أظهر أحد نظامي التطعيم ، تم إعطاؤه لحوالي 2700 شخص ، فعالية بنسبة 90 ٪ ، بينما أظهر النظام الآخر ، والذي تم إعطاؤه لما يقرب من 9000 شخص ، فعالية بنسبة 62 ٪.
تم الحصول على أفضل النتائج من خلال تطعيم المتطوعين بنصف جرعة من اللقاح ، قبل استخدام جرعة كاملة بعد شهر.
وكذلك يعد لقاح موديرنا واعدًا بشكل أكبر من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، التي قالت ومن أول مرة إن لقاحها ناجح بنسبة 94.5٪ ، وفق ما ظهر لديها على المشاركين في التجارب، وفقًا للبيانات الأولية.
وقالت شركة أسترازينكيا إنه لم تكن هناك أحداث سلبية خطيرة تتعلق بالسلامة خلال التجارب، وأن اللقاح سرى بشكل جيد في كلتا مجموعتي الاختبار.
وأكدت إنه لم يكن هناك حالات خطيرة لـمصابي Covid-19 في التجربة ولم يتم نقل أي مشارك إلى المستشفى.
على الرغم من الفعالية المنخفضة مقارنة بلقاحي بيونتيك وموديرنا، يتمتع اللقاح البريطاني ببعض المزايا فيما يتعلق بتوزيعه.
وذكرت بلومبرج، إنه في حين يجب تخزين اللقاحين الآخرين مجمدين، يمكن الاحتفاظ بلقاح Astra-Oxford في درجة حرارة الثلاجة، مما يسهل نقله وتخزينه على مستوى العالم، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو ما قد يجعله لقاح كورونا الأفضل للعالم بشكل كاسح.
وأعلنت اليوم الإثنين شركة أسترازينيكا AstraZeneca إن لقاحها الذي عكف عليه علماء جامعة أكسفورد لفيروس كورونا الجديد، قد يكون فعالا بنحو 90 بالمائة في إطار نظام جرعات واحد.
وقال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة أسترا ، في بيان: "إن فعالية هذا اللقاح وسلامته يؤكدان أنه سيكون فعالًا للغاية ضد COVID-19 وسيكون له تأثير فوري في حالات الطوارئ الصحية العامة".
وتمثل النتائج الأولية للتجربة الأولية لشركة الأدوية البريطانية انفراجة جديدة في مكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.4 مليون شخص وأحدث اضطرابًا في الاقتصاد العالمي.
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