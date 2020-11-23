مفاجأة لقاح أكسفورد المعجزة.. لماذا سيكون الأفضل في العالم؟

علق تقرير لشبكة بلومبرج الأمريكية على ما أعلنته جامعة أكسفورد حول نجاح لقاحها بنسبة كبيرة، في ظل حالة من الابتهاج العالمي التي تواكب الاعلان عن نجاحات اللقاحات العالمية.

قالت بلومبرج، يمنع لقاح فيروس Covid-19 الذي طورته جامعة أكسفورد و شركة أسترازينيكا AstraZeneca غالبية الناس من الإصابة بالمرض، لكنه لم يرق إلى المستوى العالي الذي أعلنت عنه شركتي فايزر الأمريكية مع بيونتيك الألمانية (التي يمتلكها زوجين مهاجرين)، وكذلك لقاح شركة موديرنا، وفقًا للنتائج الأولية للتجارب الكبيرة.

أظهر تحليل مبكر للبيانات أن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، يمنع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 70٪ للذين شاركوا في تجارب اللقاح.

جمعت النتائج البيانات من نظامي جرعات مختلفين ، وهو ما أثار الأسئلة حول أفضل طريقة لإعطاء جرعة أكسفورد-أسترازينيكا.

و أظهر أحد نظامي التطعيم ، تم إعطاؤه لحوالي 2700 شخص ، فعالية بنسبة 90 ٪ ، بينما أظهر النظام الآخر ، والذي تم إعطاؤه لما يقرب من 9000 شخص ، فعالية بنسبة 62 ٪.

تم الحصول على أفضل النتائج من خلال تطعيم المتطوعين بنصف جرعة من اللقاح ، قبل استخدام جرعة كاملة بعد شهر.

وتبدو النتائج واعدة، لكنها أقل من النتائج الظاهرة للقاح بيونتيك وفايزر التي قالت بنجاح لقاحها بنسبة 90% ثم رفعت درجة فعاليته إلى 95%.

وكذلك يعد لقاح موديرنا واعدًا بشكل أكبر من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، التي قالت ومن أول مرة إن لقاحها ناجح بنسبة 94.5٪ ، وفق ما ظهر لديها على المشاركين في التجارب، وفقًا للبيانات الأولية.

وقالت شركة أسترازينكيا إنه لم تكن هناك أحداث سلبية خطيرة تتعلق بالسلامة خلال التجارب، وأن اللقاح سرى بشكل جيد في كلتا مجموعتي الاختبار.

وأكدت إنه لم يكن هناك حالات خطيرة لـمصابي Covid-19 في التجربة ولم يتم نقل أي مشارك إلى المستشفى.

على الرغم من الفعالية المنخفضة مقارنة بلقاحي بيونتيك وموديرنا، يتمتع اللقاح البريطاني ببعض المزايا فيما يتعلق بتوزيعه.

وذكرت بلومبرج، إنه في حين يجب تخزين اللقاحين الآخرين مجمدين، يمكن الاحتفاظ بلقاح Astra-Oxford في درجة حرارة الثلاجة، مما يسهل نقله وتخزينه على مستوى العالم، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو ما قد يجعله لقاح كورونا الأفضل للعالم بشكل كاسح.

كما ولفتت شبكة بلومبرج إلى لقطة هامة، وهي إن سعر لقاح أكسفورد - أسترازينيكا سيأتي بتكلفة أقل من اللقاحين الآخرين، سواء لقاح موديرنا أو بيونتيك.

وأعلنت اليوم الإثنين شركة أسترازينيكا AstraZeneca إن لقاحها الذي عكف عليه علماء جامعة أكسفورد لفيروس كورونا الجديد، قد يكون فعالا بنحو 90 بالمائة في إطار نظام جرعات واحد.

وقال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة أسترا ، في بيان: "إن فعالية هذا اللقاح وسلامته يؤكدان أنه سيكون فعالًا للغاية ضد COVID-19 وسيكون له تأثير فوري في حالات الطوارئ الصحية العامة".

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن البيانات التي صدرت اليوم الاثنين والتي أظهرت أن لقاح كوفيد -19 الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد يمكن أن يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

أضاف "هذه الأرقام ... تظهر أن اللقاح بالجرعة الصحيحة يمكن أن يكون فعالًا بنسبة تصل إلى 90٪ ".

وتابع "لقد حصلنا على 100 مليون جرعة حسب الطلب ، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيكون الجزء الأكبر من الطرح في العام الجديد".

وتمثل النتائج الأولية للتجربة الأولية لشركة الأدوية البريطانية انفراجة جديدة في مكافحة الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.4 مليون شخص وأحدث اضطرابًا في الاقتصاد العالمي.