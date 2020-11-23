عاجل.. تركيا تمنع الجيش الألمانى من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا

جدة - نرمين السيد - منعت تركيا الجيش الألمانى المتواجد ضمن مهمة الاتحاد الأوروبى "إيرينى"، من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا، اليوم الإثنين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان الاتحاد الأوروبى أطلق مهمة إيرينى منذ 7 مايو الماضى، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وجمع معلومات استخباراتية حول منتهكى القرار، بسبب استمرار تركيا فى إدخال السلاح والميليشيات إلى الأراضى الليبية.

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