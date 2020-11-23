رسميا.. واشنطن تعلن انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة الدفاعية

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جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" دخول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ.
وأضاف بومبيو حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الآن أصبحت أكثر أمانًا فيما لا تمتثل روسيا بالتزاماتها.
ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيل براون فى بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة مارست حقها قبل 6 أشهر حين وجهت إشعارًا بقرارها الانسحاب من المعاهدة إلى الجهات المودعة للاتفاقية والدول المشاركة فيها.
تم التوقيع على معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992، وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة فى أوروبا بعد الحرب الباردة، وهى تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علنى عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.
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