المكسيك: العثور على أكثر من 100 جثة فى مقبرة جماعية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المدعى العام المحلى للولاية، جيرادو أوكتافيو سوليس جوميو، إنه جرى العثور على رفات مالا يقل عن 113 شخصًا، لافتًا إلى أنه تم تحديد هوية 30 جثة منها على الأقل.
وأشار البيان إلى أنه تم اكتشاف المقبرة منذ أكتوبر الماضى، حيث يعمل المحققون على استخراج الجثث والتعرف على الضحايا منذ ذلك الحين.
يذكر أن هناك نحو 60 ألف شخص ف عداد المفقودين فى المكسيك، حيث تحصد الجريمة المنظمة عشرات الآلاف من الضحايا فى البلاد سنويًا، وشهد العام الماضى وحده مقتل نحو 36 ألف شخص، ما يمثل رقمًا قياسيًا.
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