فرضت الحكومة الفلسطينية ، اجراءات صارمة حيال انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن الفلسطينية، حيث قرر رئيس الحكومة محمد أشتيه، اليوم الإثنين، الإغلاق الكامل حتى نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وخلال اجتماعه بوزراء الحكوم الفلسطينية، قال أشتيه "بقرار من الرئيس محمود عباس تقرر إغلاق كل مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى الأحد، المقبلين في كل المحافظات".
يأتي القرار الفلسطيني بعد وقت بلغ فيه إجمالي إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية 84340 حالة بينها 714 وفاة.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية فرض إغلاق على مناطق في الضفة الغربية.
ولجأت دول عدة في العالم في أوروبا ودول عربية إلى زيادة القيود لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما عاودت الأعداد الإرتفاع في عدد من الدول، بينما تمر أوروبا بموجة ثانية من التفشي الوبائي.
وحذرت أمس منظمة الصحة العالمية، من أن موجة ثالثة قاتلة قد يشهدها العالم في أشهر الشتاء، لذا طالبت العالم بالإستعداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق كامل في الأراضي الفلسطينية بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.