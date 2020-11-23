إغلاق كامل في الأراضي الفلسطينية بسبب كورونا

فرضت الحكومة الفلسطينية ، اجراءات صارمة حيال انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن الفلسطينية، حيث قرر رئيس الحكومة محمد أشتيه، اليوم الإثنين، الإغلاق الكامل حتى نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وخلال اجتماعه بوزراء الحكوم الفلسطينية، قال أشتيه "بقرار من الرئيس محمود عباس تقرر إغلاق كل مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى الأحد، المقبلين في كل المحافظات".

يأتي القرار الفلسطيني بعد وقت بلغ فيه إجمالي إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية 84340 حالة بينها 714 وفاة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية فرض إغلاق على مناطق في الضفة الغربية.

ولجأت دول عدة في العالم في أوروبا ودول عربية إلى زيادة القيود لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما عاودت الأعداد الإرتفاع في عدد من الدول، بينما تمر أوروبا بموجة ثانية من التفشي الوبائي.

وحذرت أمس منظمة الصحة العالمية، من أن موجة ثالثة قاتلة قد يشهدها العالم في أشهر الشتاء، لذا طالبت العالم بالإستعداد.