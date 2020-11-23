التجارة الصينية: توافق إيجابي حول سلسلة من القضايا الرئيسية في قمة العشرين

قال نائب مدير الإدارة الدولية بوزارة التجارة الصينية "تشن تشاو" اليوم /الاثنين/ إن القمة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين توصلت إلى بيان وتوافق إيجابي حول سلسلة من القضايا الرئيسة مثل التجارة والاستثمار والتمويل والاقتصاد الرقمي والصحة.

وأضاف تشاو –في تصريح اليوم تعليقا على نتائج القمة التي عقدت افتراضيا بتقنية الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة المملكة العربية السعودية- إن توافقات القمة تدل على الثقة الراسخة للدول الأعضاء بالمجموعة في العمل معا لمواجهة التحديات وضخ زخم قوي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وتابع تشاو أن القمة حققت نتائج مهمة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، تتمثل في: التوافق على "العمل الجماعي لمجموعة العشرين للتعامل مع مرض "كوفيد-19" ودعم التجارة والاستثمار العالميين"، وتعميق التعاون في 8 مجالات، بما في ذلك تعزيز تنسيق السياسات، وتحسين تيسير التجارة، وتعزيز الاستثمار الدولي، وتسهيل الشبكات اللوجستية.

وأشار إلى أن النتائج تمثلت أيضا في التوصل إلى إجماع مهم لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإطلاق "مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية"، وإعادة التأكيد على أهداف ومباديء منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية للمنظمة، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على الأسواق المفتوحة، وضمان المنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة.

ولفت تشاو إلى أن نتائج القمة تضمنت كذلك الالتزام بتحسين استدامة ومرونة سلسلة التوريد العالمية ومساعدة الدول النامية والأقل نموا على الاندماج بشكل أفضل في التجارة الدولية، وصياغة مباديء توجيهية للسياسات، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على المشاركة بنشاط في التجارة والاستثمار الدوليين لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.