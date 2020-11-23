تركيا تمنع ألمانيا من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة سواحل ليبيا

أعلنت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين، أن تركيا منعت الجيش الألماني من تفتيش سفينة نقل تابعة للأولى يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.

وذكرت المجلة الألمانية، أن خطوة برلين تأتي في إطار مهمّة إيريني لمراقبة نقل الأسلحة إلى ليبيا.

ولا تزال قوات تابعة لعملية “إيريني"، تفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.

وتتمثل المهمّة الأساسية لعملية "إيريني" في تنفيذ حظر الأسلحة من خلال استخدام الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية؛ من أجل دعم عملية إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

وتمتلك العملية القدرة على إجراء عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية والمشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد أو تجهيزات منها أو إليها وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.