انطلاق ثالث جولات مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

دوت الخليج:- انطلقت صباح الأربعاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”، في منطقة الناقورة جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن هذه الجولة من المفاوضات ستعقد برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

وأفادت الوكالة بأنه تزامن مع انطلاق المفاوضات تسيير الجيش وقوات “يونيفيل” دوريات مكثفة في منطقة الناقورة، إضافة لتسيير القوات الأممية لدوريات بحرية عسكرية قبالة المنطقة.

وذكرت أن الوفد اللبناني سيقدم على طاولة المفاوضات وثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار الدولي، ويتمسك بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا.

وضم الوفد اللبناني نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، والعقيد البحري مازن بصبوص.

كما ضم الوفد الخبير في نزاعات الحدود بين الدول نجيب مسيحي، إضافة إلى عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية معلومات حول أعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات، ولم يتسن الحصول عليها من الإعلام العبري.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، فيما عقدت الجولة الثانية يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016 إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، التي يسيطر عليها “حزب الله” (موالٍ لإيران)، وتشهد بين الحين والآخر توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود. (الأناضول)