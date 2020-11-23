جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل زيادة قياسية فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 25.173 إصابة جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات بالوباء إلى 2.114.502 مليون.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: زيادة قياسية فى إصابات كورونا تتخطى 25 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.