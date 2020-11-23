باراك وميشيل أوباما ينتجان مسلسلا كوميديا عن فوضى إدارة ترامب

سينتج باراك وميشيل أوباما سلسلة رسوم متحركة كوميدية مبنية على كتاب يصف فوضى انتقال الرئاسة بين إدارة الرئيس السابق ورئاسة ترامب.

ومن المقرر أن تبدأ شركتهم "هاي غراوند برودكشنز" بالتعاون مع "نتفليكس" بإنتاج المسلسل العام المقبل، بحسب ما نقلته "إندبندنت".

وسيبنى المسلسل على أساس كتاب مايكل لويس "The Fifth Risk" (المخاطرة الخامسة)، الذي اشترى الزوجان حقوقه في عام 2018.

ويجمع المسلسل، الذي من المخطط تسميته "G Word" بين الكوميديا والوثائقية.

وكان أول مشروع لأوباما مع "نتفليكس" في عام 2019، هو وثائقي يدعى "المصنع الأمريكي" عن ملياردير صيني فتح مصنعا في أوهايو مكان مصنع "جنرال موتورز" الذي تم التخلي عنه.

وأصبحت مذكرات ميشيل أوباما أيضا فيلما وثائقيا من إنتاج "نتفليكس". وكان الجزء الأول من مذكرات باراك أوباما "أرض الميعاد" قد نشر خلال الأسبوع الماضي، وتغطي الفترة حتى مقتل أسامة بن لادن عام 2011.