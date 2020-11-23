اليابان: معالجة أزمة المناخ لا تتوقف على النمو الاقتصادي وسنقود الجهود الدولية نحو عالم خال من الكربون

صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن اليابان ستقود الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وذلك في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال سوجا- وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية اليوم /الاثنين/- إن اليابان ستهدف إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في اليابان إلى مستويات صفرية بحلول عام 2050، مما يجعل المجتمع الأخضر أحد أولويات سياسته الرئيسية.

وأضاف أن: "معالجة أزمة تغير المناخ لا تتوقف على النمو الاقتصادي وسنقود المجتمع الدولي نحو تحقيق عالم خال من الكربون".

وتحت ضغط دولي لبذل مزيد من الجهود لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، قال الرئيس الصيني شي جين بينج للمشاركين في مجموعة العشرين إن الصين ستنفذ مبادراتها الخاصة بما في ذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأعلن المشرعون اليابانيون يوم /الخميس/ الماضي حالة الطوارئ المناخية في تصويت رمزي يهدف إلى زيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد أن التزمت اليابان الشهر الماضي بجدول زمني ثابت لتحقيق المستوى الصفري من الانبعاثات.

وبهذا التصويت، تنضم اليابان- خامس أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم- إلى بريطانيا وكندا وفرنسا في اتخاذ قرارات مماثلة لمعالجة هذه الأزمة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ككتلة وحوالي 2000 سلطة إقليمية ومدينة حول العالم.