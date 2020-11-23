طلب فلسطيني عاجل لمجلس الأمن بحماية الأماكن المقدسة.. واعتقالات إسرائيلية واسعة

أعلنت كل من فلسطين والأردن تنسيقهما لجهود حماية المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، من التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ووفق ما ذكرت مصادر رسمية فقد تم بحث جهود التنسيق والحماية للمسجد الأقصى المبارك، في الاجتماع الذي حصل بين وزيري خارجية البلدين، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنها تأخذ على محمل الجد التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ، بما في ذلك الاقتحامات اليومية المستمرة وأداء الطقوس الدينية اليهودية في مبانيها في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من حرية الوصول إلى موقعهم المقدس.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي واليونسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى ، ضد الجهود الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم منذ عقود في القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ، عشرين فلسطينيا من مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة ، بحسب جمعية الأسير الفلسطيني.

وأضافت أن أربعة فلسطينيين اعتقلوا في قرية كفر نعمة غربي رام الله بعد نهب منازلهم.

وأثارت الاعتقالات مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال المسلحون قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وفي القدس الشرقية المحتلة ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فلسطينيين بعد مداهمة منزلهما في حي العيسوية ، واعتقال اثنين آخرين في المدينة ، وخامس من البلدة القديمة أثناء توجهه إلى عمله.

وأما في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية ، نفذ جنود إسرائيليون عدة مداهمات أسفرت عن اعتقال ثمانية فلسطينيين.

تم التعرف على أحد المعتقلين على أنه مدرس يبلغ من العمر 37 عاما من بلدة بيت أُمر ، وثلاثة آخرون ، بينهم رجل يبلغ من العمر 56 عاما ، من بلدة بيت كاحل ، و آخران من بلدة بيت عوا ، وسابع من سكان صير، ومعتقل في محيط المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة في الخليل ، وعمره17 عاما.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين بينهم اثنان من سكان حي جبل الشمالي بمدينة نابلس.