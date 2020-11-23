بسبب كورونا.. إغلاق جزئي شامل في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال محمد اشتية، رئيس الوزراء، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله، إنه "نظرا للتطورات المقلقة، قررنا…إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".
وأضاف "يتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضا".
وأوضح اشتية أن "الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات".
وقال "أطلب من الأجهزة الأمنية إيقاع كل العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على كل من يخالف هذه التعليمات".
وأضاف "أطلب من الإخوة المواطنين التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة".
وسجلت الأراضي الفلسطينية أمس الأحد 1560 إصابة جديدة و16 حالة وفاة في آخر إحصائية لوزارة الصحة.
يشار الى ان الحكومة الفلسطينية ، فرضت اجراءات صارمة حيال انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن الفلسطينية، حيث قرر رئيس الحكومة محمد أشتيه، اليوم الإثنين، الإغلاق الكامل حتى نهاية الأسبوع الجاري لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وخلال اجتماعه بوزراء الحكوم الفلسطينية، قال أشتيه "بقرار من الرئيس محمود عباس تقرر إغلاق كل مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى الأحد، المقبلين في كل المحافظات".
يأتي القرار الفلسطيني بعد وقت بلغ فيه إجمالي إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية 84340 حالة بينها 714 وفاة.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية فرض إغلاق على مناطق في الضفة الغربية.
ولجأت دول عدة في العالم في أوروبا ودول عربية إلى زيادة القيود لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما عاودت الأعداد الإرتفاع في عدد من الدول، بينما تمر أوروبا بموجة ثانية من التفشي الوبائي.
وحذرت أمس منظمة الصحة العالمية، من أن موجة ثالثة قاتلة قد يشهدها العالم في أشهر الشتاء، لذا طالبت العالم بالإستعداد.
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