نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 11 باكستانيًا في قصف هندي قرب خط المراقبة بكشمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 11 باكستانيًا، على الأقل جراء قصف للقوات الهندية بالقرب من خط المراقبة في كشمير، وفقًا لما أعلنه الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن المصابين بينهم ست سيدات وأربعة أطفال.

وبحسب إدارة العلاقات العامة الباكستانية، لجأ الجيش الهندي إلى انتهاك وقف إطلاق النار دون أي استفزاز في قطاع "خويراتا" على طول خط المراقبة، كما أنه استهدف مدنيين خلال حفل زفاف بقرية "جيجوت" باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة.

ويذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".