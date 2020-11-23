التسجيل في قرعة الهجرة الى كندا 2021 || فتح باب الهجرة الي كندا 2021

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عمر شويل - جدة التسجيل في قرعة الهجرة الى كندا 2021الأمر الذي ازداد عليه البحث في الآونة الأخيرة من قبل الكثير من المهاجرين هو كيفية التسجيل في قرعة الهجرة ، حتى يتمكنوا من السفر لكندا، ولكن الجدير بالذكر أن قرعة الهجرة إلى كندا لا يوجد لها أي أساس من الصحة، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثير من الأشخاص يتحدثون كثيراً في هذا الأمر، ويحالون أن يستغلون هذه القرعة، حيث أن كند تعد من أفضل الوجهات على مستوى العالم التي يريد الكثير الهجرة لها من كافة أنحاء العالم، والقيام بالتسجيل في القرعة يحمل الكثير من المزايا، ونحن سوف نتحدث عن حقيقة القيام وطرق التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا.

التسجيل في قرعة الهجرة الى كندا 2021

قرعة الهجرة إلى كندا تختلف عن غيرها من طرق الهجرة التي تعتمد على القرعة في معظم الدول الأخرى، ولكن حرصت الحكومة الكندية على أن تستخدم برنامج EXPRESS ENTRY للعمل على إدارة كافة طلبات الإقامة المستمرة في كندا، ولا يتم العمل على القرعة بطريقة مباشرة، لكنها تعتمد أولاً على التفاضل والمقارنة بين المتقدمين على حسب الخبرة والمؤهلات.

تختلف عن غيرها من طرق الهجرة التي تعتمد على القرعة في معظم الدول الأخرى، ولكن حرصت الحكومة الكندية على أن تستخدم برنامج EXPRESS ENTRY للعمل على إدارة كافة طلبات الإقامة المستمرة في كندا، ولا يتم العمل على القرعة بطريقة مباشرة، لكنها تعتمد أولاً على التفاضل والمقارنة بين المتقدمين على حسب الخبرة والمؤهلات. وهذا الطريقة الإلكترونية تقوم بمنح المتقدمين نقاط تختلف على حسب المهارة أو الخبرة الذي يملكونها، ومن ثم المفاضلة التي تتم على حسب هذه النقاط لكي تقوم باختيار أبرز الأشخاص التي تسد حاجتهم وما يكون سوق العمل بكندا بحاجة له، عن طريق اتباع بعض برامج الهجرة الاقتصادية.

الفئات التي ينطبق عليهم التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا

التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا ينطبق على:

برنامج المهارات التجارية الفيدرالية.

فئة الخبرة الكندية.

برنامج العمال المهرة الفيدرالي.

خطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى كندا