أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

دوت الخليج -

خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق الناربمحافظة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على حجة، مأرب، نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق الناربمحافظة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على حجة، مأرب، نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدرعسكري أن قوى العدوان ارتكبت 299 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة وتحليق 10 طائرات تجسس في أجواء الجبلية والجاح وكيلو 16 وحيس والفازة. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 51 خرقاً بالقصف الصاروخي والمدفعي و236 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدرأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة. ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 8 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب؛ واستهدف بغارتين منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة؛ واستهدف الطيران بغارتين المديرية ذاتها. وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الشبكة بنجران .

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