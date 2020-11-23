غوارديولا يعلق على عودة أغويرو: يجب أن نكون حذرين

شدد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على أهمية لاعبه سيرجيو أغويرو للفريق، لكنه قال إنه لن يتعجل في إشراك اللاعب الأرجنتيني.

وفي تصريحات صحفية قال غوارديولا: "لن أقول إننا لا نحتاج أغويرو، فنحن نحتاجه، لكن سيرجيو عمره 32 عاما وغاب خمسة أشهر بسبب إصابة صعبة وخطيرة. لقد عاد وشارك في 50 أو 55 دقيقة وأصيب مجددا".

وأضاف: "أريده أن يكون لائقا لأني أعرف ما فعله سابقا في الدوري الممتاز وهو مهم بالنسبة لنا. لكن يجب علينا التحلي بالحذر والتأكد أنه لن يتعرض للإصابة عندما يعود إلى اللعب".

وتابع قائلا: "يجب أن ننتظر الوقت المناسب لإشراكه. أتمنى أن يستطيع العودة ويحافظ على الاستمرارية في خوض المباريات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأصيب أغويرو في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة تعادل سيتي 1-1 مع وست هام يونايتد الشهر الماضي، وبعد أسبوع واحد فقط من خوض أول مباراة في التشكيلة الأساسية هذا الموسم بعد الخضوع لجراحة في الركبة.

واكتفى أغويرو بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال خسارة سيتي 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير السبت ليقبع الفريق في المركز 13.

وسجل سيتي عشرة أهداف فقط في ثماني مباريات بالدوري، وهو ما يقل بفارق 17 هدفا عما سجله في نفس المرحلة من الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن سيتي يستعد للقاء أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.