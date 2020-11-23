بعد زيارة سرية.. الصين ترفض أى علاقات عسكرية أمريكية مع تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن بكين سترد على ما تردد بشأن زيارة أميرال بحرى أمريكى إلى تايوان، معلنة اعتراضها الشديد على أى علاقات عسكرية بين تايبه وواشنطن.





ووفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدران إن أميرالاً بحريًا يشرف على المخابرات العسكرية الأمريكية فى آسيا والمحيط الهادى زار تايوان سرًا، بينما لم يعلن أى من تايبيه أو واشنطن عن الزيارة رسميًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو لى جيان، إن "الصين تعارض بشدة كل أشكال التبادل بين مسؤولى الولايات المتحدة وتايوان، أو إقامة علاقات عسكرية بينهما".

ودون الخوض فى تفاصيل، أكد لى جيان أنه "وفقًا لتطور الموقف، سيقدم الجانب الصينى الرد المشروع واللازم".

وعززت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعمها لتايوان، بمبيعات أسلحة جديدة، ما أثار قلق الصين التى تعتبر الجزيرة الديمقراطية واحدة من أقاليمها، والتى لا حق لها فى إقامة العلاقات مع الدول.