ووفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدران إن أميرالاً بحريًا يشرف على المخابرات العسكرية الأمريكية فى آسيا والمحيط الهادى زار تايوان سرًا، بينما لم يعلن أى من تايبيه أو واشنطن عن الزيارة رسميًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو لى جيان، إن "الصين تعارض بشدة كل أشكال التبادل بين مسؤولى الولايات المتحدة وتايوان، أو إقامة علاقات عسكرية بينهما".
ودون الخوض فى تفاصيل، أكد لى جيان أنه "وفقًا لتطور الموقف، سيقدم الجانب الصينى الرد المشروع واللازم".
وعززت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دعمها لتايوان، بمبيعات أسلحة جديدة، ما أثار قلق الصين التى تعتبر الجزيرة الديمقراطية واحدة من أقاليمها، والتى لا حق لها فى إقامة العلاقات مع الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد زيارة سرية.. الصين ترفض أى علاقات عسكرية أمريكية مع تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.