الرئاسة الروسية: نأسف لانسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف عن أسف بلاده إزاء انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "نأسف لذلك، ونعتقد أن هذه المعاهدة هي حلقة وصل مهمة للغاية بشكل عام في بناء الثقة المتبادلة، من حيث الحد من التسلح وما إلى ذلك".

وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب من هذه الوثيقة، إن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب سلبية"، مؤكدا أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة سيجعلها غير قابلة للتطبيق.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده ستكون محمية بطريقة أفضل بعد الانسحاب من هذه المعاهدة.

يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أمس /الأحد/ انسحابها رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، وهي واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يشار إلى أن معاهدة الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي بفنلندا، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وتهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول الأخرى.

وتضم هذه المعاهدة اليوم 34 دولة، وكانت روسيا وقعت عليها في مايو 20