إيران تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 453 حالة وفاة و12.460 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 866 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 45 ألف حالة.

وبدأت إيران أول أمس تطبيق إجراءات إغلاق واسعة تشمل إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في العديد من المدن، سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الإصابات والوفيات بسببه تزايدا في الفترة الماضية

ومنذ الإعلان رسميا عن ظهور أولى حالات كورونا في إيران قبل تسعة أشهر، لم تفرض السلطات إجراءات إغلاق شامل على غرار ما قامت به دول عدة حول العالم، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وسط العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وتشمل الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت وستستمر لفترة قد تبلغ أسبوعين، الإقفال التام للمؤسسات غير الأساسية في أكثر من نصف مدن البلاد، وأبرزها طهران ومراكز المحافظات الثلاثين الأخرى.

وتستثنى من الإجراءات في المناطق المصنّفة عند المستوى الأحمر لمراكز الصحية والمتاجر التي تبيع المواد الغذائية، إضافة إلى الصيدليات والمصارف ووسائل النقل العام ومحطات الوقود والمؤسسات الصحفية.